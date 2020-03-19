Сколько аппаратов искусственной вентиляции легких есть в Алматы?

Аппарат искусственной вентиляции легких // Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Аппаратов искусственной вентиляции легких в медорганизациях Алматы имеются в достаточном количестве — 479 штук в городских и более 100 штук в республиканских медучреждениях, сообщает руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

На сегодняшний день в провизорные стационары переведены и переоснащены четыре стационара. Там находятся граждане, контактировавшие с зараженными, и те, кто прибыл из зоны высокого риска заражения.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году не отмечается рост заболевания ОРВИ, острыми респираторными вирусными инфекциями. Наоборот отмечается спад данных заболеваний. Те больные, которые получают лечение в стационарах, по истечении определенного времени не менее 14 дней сдают анализы на вирусы, в том числе и на коронавирус. После полного выздоровления их выписывают», - заключил Т. Абилдаев.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции акимат Алматы рекомендует:

- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик;

- проветривать помещение как можно чаще;

- ограничить выход в общественные места;

- избегать рукопожатий и другого близкого контакта.

- укреплять иммунитет;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний при подозрении на ОРВИ и грипп, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача из поликлиники или скорую помощь, также вам необходимо носить маску.

В Алматы и Нур-Султане сегодня начал действовать режим карантина. В стране подтверждено 44 случая заражения вирусом Covid-19.



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