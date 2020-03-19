Узбекистанцы жалуются на условия содержания в карантине

CentralAsia (UZ) - Узбекистанцы, возвращенные на родину и содержащиеся на принудительном карантине, жалуются на условия содержания. Собеседники сообщили о том, что живут в холодных комнатах, а ванные комнаты и столовые находятся в антисанитарном состоянии, передает centralasian.org.

Узбекистанцев, 18 марта возвращенных на родину чартерным рейсом из Москвы, разместили в детском лагере в городе Чирчике Ташкентской области.

«Прилетевших сегодня из Москвы узбекистанцев увезли в детский лагерь «Сокол» в городе Чирчике. Телефонная связь там очень плохая, никаких условий для людей не создано, в помещениях жутко холодно. Стены в комнатах очень тонкие, поэтому и холодно», – написал один из узбекистанцев, возвращенных из Москвы.

По его словам, детский лагерь не был готов принять более 200 человек – в результате в одной комнате разместили по пять человек.

«Средств гигиены недостаточно. В маленькие комнаты разместили по пять человек. Разве это можно назвать карантином? Туалет – один на всех один, им пользуются и женщины, и мужчины, и дети. Ванная комната тоже одна для всех. В комнатах очень холодно, электрические приборы и отопительные приборы самодельные», – пожаловался собеседник, отправленный на принудительный карантин после возвращения из Москвы в Ташкент.

На отправленных видеозаписях запечатлено, как размещенные на карантин узбекистанцы выражают недовольство условиями содержания.

В частности, на одном из таких видео видно, как находящийся на карантине парень, не желая оставаться под наблюдением врачей, пытается покинуть зону карантина, но при выходе его встречает группа сотрудников правоохранительных органов в медицинских масках, вооруженные дубинками.

На видео сотрудники в милицейской форме просят парня вернуться обратно, обещая, что «скоро на карантинный объект приедет хоким и решить все проблемы».

Комнаты и кровати в детском лагере в Чирчике очень маленькие. Сообщается, что среди возвращенных из Москвы узбекистанцев много детей, женщин и пожилых людей.

Во второй половине дня администрация Ташкентской области пообещала в самые кратчайшие сроки решить проблемы граждан, размещенных на карантин в детский лагерь «Сокол».

Узбекистанцев, 18 марта вернувшихся из Дубая, разместили в санаторий «Кибрай» в Ташкентской области.

– Сегодня мы прилетели из Дубая. Из аэропорта нас привезли сюда и оставили. Мы согласились, но условия здесь просто ужасные. Люди недовольны. Все голодные. После того, как мы устроили скандал, нам дали черствую буханку и сосиски. Кто нам поможет? Нас бросили в месте, которое совсем не отвечает требованиям карантина, – сказал один из узбекистанцев, размещенных на карантин в санаторий «Кибрай».

Группу узбекистанцев, доставленных из Латвии и Ирана, отправили на 14-дневный карантин в санаторий «Касансай» в Намангане.

Как сообщила Информационная служба Управления здравоохранения Наманганской области, после проведения необходимых дезинфекционных мероприятий, пассажиры прошли медицинский осмотр.

«Состояние здоровья наших соотечественников, размещенных на карантин, взято под тщательный контроль, – сказал сотрудник Управления здравоохранения, ответственный за деятельность и состояние санатория «Касансай». – На месте работает группа врачей. Создан резерв лекарственных средств и средств дезинфекции. Имеются спортивное оборудование для приятного времяпровождения лиц, находящихся на карантине. Также налажены услуги торговли. В столовой стационара организовано трехразовое питание», – сказано в сообщении Управления здравоохранения Наманганской области.