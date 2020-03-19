Небанковские организации пожертвовали $37 тыс Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольская ассоциация небанковских финансовых учреждений (МАНФУ) призывает своих членов организации выполнить установленной правительством решение об отсрочке погашения потребительских и коммерческих кредитов и их процентных ставок на 90 дней, и для поддержки микро-малых предприятий, граждан и защиты интересов финансовых потребителей. В настоящее время более 30 НБФО присоединились к призыву.

Кроме того эти организации и сама ассоциация небанковских финансовых учреждений пожертвовали 100 млн тугриков ($37 тыс.) Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.Они попросили главу Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям потратить на покупку необходимых для предотвращения риска вещей, таких как защитные маски, защитные очки и спецодежда.