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  19 марта 2020
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Небанковские организации пожертвовали $37 тыс Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии

CentralAsia (MNG) -  Монгольская ассоциация небанковских финансовых учреждений (МАНФУ) призывает своих членов организации выполнить установленной правительством решение об отсрочке погашения потребительских и коммерческих кредитов и их процентных ставок на 90 дней, и для поддержки микро-малых предприятий, граждан и защиты интересов финансовых потребителей. В настоящее время более 30 НБФО присоединились к призыву.

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Кроме того эти организации и сама ассоциация небанковских финансовых учреждений пожертвовали 100 млн тугриков ($37 тыс.) Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.Они попросили главу Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям потратить на покупку необходимых для предотвращения риска вещей, таких как защитные маски, защитные очки и спецодежда.

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