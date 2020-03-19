Одна из больниц в Ташкенте взята под карантин из-за коронавируса

- Узбекистан, общество
- 15:08, 19 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - 1-городская клиническая больница Ташкента взята под карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает Минздрав республики.
По данным министерства, один из пациентов больницы скрыл от медиков информацию о том, что посещал Турцию. После проверок у пациента выявлен коронавирус. В настоящее время больница взята под карантин.
В Минздраве отметили, что закрытие больницы не означает, что во всем учреждении распространился вирус. Меры по карантину предприняты в целях безопасности.
В сообщении минздрава отмечается что бывшая больница №16 (нынешний республиканский центр экстренный медицинской помощи) также был закрыт на карантин из-за того, что один из врачей сообщил о наличии симптомов вируса. Однако, анализы показали, что врач не был заражен и карантин был отменен.