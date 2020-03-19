В.Путин о коронавирусе: Главное — работать на опережение

CentralAsia (CA) - Главное — работать на опережение, сказал президент России Владимир Путин, обращаясь к населению страны относительно коронавирусной инфекции.

По его словам, благодаря принятым оперативным мерам и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первую неделю развития эпидемии в мире, в России удалось все-таки сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России.

«Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень рисков, ситуация в целом находится под контролем. В режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы. Создан и координационный совет при правительстве России. И соответствующая рабочая группа госсовета по борьбе с коронавирусом. Я прошу и впредь быть предельно мобилизованными, действовать согласованно и слаженно. И главное работать на опережение», - сказал он.

По словам Путина, у граждан страны должна быть вся необходимая информация: с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством, что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких. «Принципиально важно исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов или тем более злонамеренных спекуляций на эту тему. Чтобы это исключить, можно этому противопоставить только одно — достоверную своевременную и полную информацию», - добавил он.

Путин рассказал о ситуации в мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Большинство государств уже столкнулись с последствиями этой болезни и в сфере здравоохранения, и в сфере экономики. В некоторых странах, таких как Китай или Республика Корея, ситуация меняется и меняется к лучше.

«А вот в других государствах, в том числе в европейских странах, складывается непростая, иногда даже тяжелая обстановка. Резко, практически каждый день растет число заболевших. В этих странах предпринимаются меры чрезвычайного характера, включая карантин, закрытие границ, ограничение массовых мероприятий, отмену авиа- и других видов сообщений. В особом режиме работают или закрываются образовательные учреждения. Очевидно, что такие меры оправданы, и продиктованы объективными обстоятельствами», - добавил президент России.