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  19 марта 2020
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Каждые десять минут в Иране от последствий коронавируса погибает один человек, - представитель минздрава страны

CentralAsia (CA) -  Заболевание, вызванное коронавирусом, каждые 10 минут уносит жизнь одного гражданина Ирана. Об этом сообщает представитель минздрава страны Киянуш Джаханпур.

- Около 50 иранцев в час заражаются вирусом Covid-19, а каждые 10 минут погибает один человек, - приводит слова представителя госинформагентство страны IRNA.

По словам замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи, основной причиной распространения вируса в обществе является посещение общественных мест и игнорирование рекомендаций врачей.

По последним данным, в стране зафиксировано 17 361 зараженных вирусом Covid-19 и 1 135 летальных исходов.

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