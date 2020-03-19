Каждые десять минут в Иране от последствий коронавируса погибает один человек, - представитель минздрава страны

CentralAsia (CA) - Заболевание, вызванное коронавирусом, каждые 10 минут уносит жизнь одного гражданина Ирана. Об этом сообщает представитель минздрава страны Киянуш Джаханпур.

- Около 50 иранцев в час заражаются вирусом Covid-19, а каждые 10 минут погибает один человек, - приводит слова представителя госинформагентство страны IRNA.

По словам замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи, основной причиной распространения вируса в обществе является посещение общественных мест и игнорирование рекомендаций врачей.

По последним данным, в стране зафиксировано 17 361 зараженных вирусом Covid-19 и 1 135 летальных исходов.