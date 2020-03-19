Ташкентский зоопарк закрылся на карантин из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - Ташкентский зоопарк объявил временный карантин с 19 марта из-за коронавируса.

"Нет причин беспокоиться о состоянии животных. Зоологи и специалисты продолжат свою работу", - отмечается в сообщении Телеграм-канала Koronavirus Info, созданном Минздравом Узбекистана.

Напомним, на 19 марта в Узбекистане зарегистрировано 23 случаев заражения коронавирусом.