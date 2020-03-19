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  19 марта 2020
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Ташкентский зоопарк закрылся на карантин из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Ташкентский зоопарк объявил временный карантин с 19 марта из-за коронавируса.

"Нет причин беспокоиться о состоянии животных. Зоологи и специалисты продолжат свою работу", - отмечается в сообщении Телеграм-канала Koronavirus Info, созданном Минздравом Узбекистана.

Напомним, на 19 марта в Узбекистане зарегистрировано 23 случаев заражения коронавирусом.

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