Французская компания, у работника которого обнаружили коронавирус, пожертвовала Монголии $362 тыс.

CentralAsia (MNG) - Сегодня вице-премьер-министр Монголии и по совместительству председатель Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Ө.Энхтувшин принял посла Франции в Монголии Филиппа Мэрлина. В ходе встречи было обсуждено улучшенное состояние пациента у которого обнаружили коронавирус. Им является гражданин Франции.

В ходе встречи посол Ф. Мэрлин передал официальное письмо горнорудной компании «Орона Майнинг» Франции к вице-премьеру Ө.Энхтувшину. В письменном виде компания «Орона Майнинг» поблагодарила власти за предоставление качственных медицинских услуг со стороны Монголии и сообщила о пожертвовании 1 миллиард тугриков (примерно $362 тыс.) Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Французская компания «Орона Майнинг» пожертвовала один миллиард тугриков Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии.