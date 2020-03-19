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  19 марта 2020
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Французская компания, у работника которого обнаружили коронавирус, пожертвовала Монголии $362 тыс.

CentralAsia (MNG) -  Сегодня вице-премьер-министр Монголии и по совместительству председатель Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Ө.Энхтувшин принял посла Франции в Монголии Филиппа Мэрлина. В ходе встречи было обсуждено улучшенное состояние пациента у которого обнаружили коронавирус. Им является гражданин Франции.

В ходе встречи посол Ф. Мэрлин передал официальное письмо горнорудной компании «Орона Майнинг» Франции к вице-премьеру Ө.Энхтувшину. В письменном виде компания «Орона Майнинг» поблагодарила власти за предоставление качственных медицинских услуг со стороны Монголии и сообщила о пожертвовании 1 миллиард тугриков (примерно $362 тыс.) Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Французская компания «Орона Майнинг» пожертвовала один миллиард тугриков Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии.

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