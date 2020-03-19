50 дней карантина в Ухане: как это было (видео)

CentralAsia (CA) - Два кинематографиста из Уханя 50 дней снимали жизнь в эпицентре вспышки коронавируса. Кадры оказались в редакции BBC.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса. Позднее COVID-19 распространился за пределы Китая. Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 150 стран.

В Китае за минувшие сутки впервые не выявили ни одного случая локальной передачи коронавируса SARS-CoV-2, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

В провинции Хубэй и городе Ухань, где началась эпидемия коронавирусной инфекции, за день не выявили ни одного случая заражения. Всего в материковом Китае коронавирус обнаружили у 34 человек — во всех случаях заболели люди, прибывшие в страну из-за рубежа. За день умерли восемь человек, из них шестеро — в городе Ухань.

В целом в Китае с начала эпидемии коронавирус выявили у 80928 человек, из них 70420 человек выздоровели, умерли 3245 человек.

По состоянию на 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 подтвержденных случаев заболевания, из них 8 810 – летальные, выздоровели 84 113 человек.