Врачи Узбекистана устроили флешмоб и просят узбекистанцев оставаться дома (фото)

CentralAsia (UZ) - Врачи Узбекистана организовали флешмоб в соцсетях, в котором просят узбекистанцев оставаться дома. Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев.

Узбекистанские медики присоединились к мировому флешмобу и начали публиковать свои фотографии с хештегом #I stayed at work for you. You stay at home for us (Я ради вас остаюсь на работе. Вы ради нас останьтесь дома).

С помощью флешмоба медики пытаются поддержать карантинные меры, которые приняты во многих странах мира. Медики считают, что если граждане будут реже выходить из дома, можно остановить распространение коронавируса.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 23 случаев коронавируса.

