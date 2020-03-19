Врачи Узбекистана устроили флешмоб и просят узбекистанцев оставаться дома (фото)
- Узбекистан, общество
- 16:28, 19 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Врачи Узбекистана организовали флешмоб в соцсетях, в котором просят узбекистанцев оставаться дома. Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев.
Узбекистанские медики присоединились к мировому флешмобу и начали публиковать свои фотографии с хештегом #I stayed at work for you. You stay at home for us (Я ради вас остаюсь на работе. Вы ради нас останьтесь дома).
С помощью флешмоба медики пытаются поддержать карантинные меры, которые приняты во многих странах мира. Медики считают, что если граждане будут реже выходить из дома, можно остановить распространение коронавируса.
Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 23 случаев коронавируса.
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