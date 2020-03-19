В первом городе России, столице Хакасии, объявили режим ЧС из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Абакан (Республика Хакасия) стал первым городом в России, в котором ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Там выявили один случай инфицирования. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Лемин, сообщается на сайте администрации города.

17 марта минздрав республики сообщил, что коронавирус нового типа подтвержден у жителя Абакана. Он вернулся в Хакасию из Москвы, а до этого отдыхал в Германии. В этот же день мужчина был госпитализирован вместе с лицами, с которыми он контактировал.

В городе был создан свой оперативный штаб и запрещены массовые мероприятия.

В 2019 году численность населения Абакана составляла 186 201 человек. Численность населения Абакана продолжает расти, в том числе за счёт жителей Норильска, приобретающих жильё в городе. Активно мигрировали в Хакасию и граждане Кыргызстана. По официальным данным, в 2002 году их было 626 человек, а к 2010 году количество увеличилось до 1875 человек.

Как сообщают местные торговцы-кыргызы, то они переезжают туда потому что внешне даже похоже с хакасами. По их словам, много и тех, кто курсирует между Абаканом и Бишкеком для перевоза товара.

Как отмечал в 2017 году Азизбек Чериков, руководитель общественной организации "Кыргызстан" в Хакасии, на территории республики проживают 11,5 тысяч выходцев из Кыргызстана.