В первом городе России, столице Хакасии, объявили режим ЧС из-за коронавируса

- Азия и мир, общество
- 16:33, 19 марта 2020
- Просмотров: 2114
- Обновлено: 16:41, 19 марта 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Абакан (Республика Хакасия) стал первым городом в России, в котором ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Там выявили один случай инфицирования. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Лемин, сообщается на сайте администрации города.
17 марта минздрав республики сообщил, что коронавирус нового типа подтвержден у жителя Абакана. Он вернулся в Хакасию из Москвы, а до этого отдыхал в Германии. В этот же день мужчина был госпитализирован вместе с лицами, с которыми он контактировал.
В городе был создан свой оперативный штаб и запрещены массовые мероприятия.
В 2019 году численность населения Абакана составляла 186 201 человек. Численность населения Абакана продолжает расти, в том числе за счёт жителей Норильска, приобретающих жильё в городе. Активно мигрировали в Хакасию и граждане Кыргызстана. По официальным данным, в 2002 году их было 626 человек, а к 2010 году количество увеличилось до 1875 человек.
Как сообщают местные торговцы-кыргызы, то они переезжают туда потому что внешне даже похоже с хакасами. По их словам, много и тех, кто курсирует между Абаканом и Бишкеком для перевоза товара.
Как отмечал в 2017 году Азизбек Чериков, руководитель общественной организации "Кыргызстан" в Хакасии, на территории республики проживают 11,5 тысяч выходцев из Кыргызстана.