«Принцип социального дистанцирования». Как Монголия борется с коронавирусом?

фотография: Ganzorig Lord

CentralAsia (MNG) - Монголия - страна с 3 млн населением в Восточной Азии, граничащая с Россией на севере и с Китаем на юге. После объявления о вспышке неизвестного вируса в Китае власти Монголии начали принимать соответствующие меры. 27 января они закрыли границу с КНР, отправили на карантин школы, вузы и отменили все массовые мероприятия вплоть до празднования Нового года (Цагаан Сар) в конце февраля.

19 февраля власти до 16 марта ввели ограничение на передвижение между аймаками и приостановили автодорожные и другие виды транспорта. В стране придерживались правила «социального дистанцирования» и не передвигались по городу без масок. Без нее не пускали даже в аэропорт, а прибывающим гражданам зачитывали правила и рекомендации о самоизоляции в случае выявления симптомов. После рабочего визита в Китай президент Монголии и его делегация пробыли на карантине 14 дней.

Действует в стране и запрет на деятельность монастырей, церквей, баров и ночных клубов, саун, мотелей и различных спортивных и культурных объектов, таких как йога и танцевальные клубы до 30 марта.

Завтра, 20 марта, правительство обсудит возможность продления карантина для школ и других массовых мероприятий.

По рассказам местных жителей, дефицита масок или продуктов в городе не наблюдается. Продуктовые магазины и торговые рынки продолжают работать в прежнем режиме. Кафе, столовые и и кофейни могут работать до 10 часов ночи. Маски продаются в аптеках и в некоторых магазинах по цене 1000-2000 тугриков (26 – 53 кырг. сом).

Местные жители отмечают, что с момента введения карантина значительно снизились пробки. Власти также приняли решение о снижении цен на бензин и возможности не выплачивать кредит до 90 дней. Сообщается и о регулярной дезинфекции общественного транспорта и поездов.

На данный момент в стране подтверждено 5 случаев заражения вирусом Covid-19. Первым у кого выявили коронавирус оказался 44-летний гражданин Франции. 2 марта они прибыл в аэропорт Улан-Батора, а затем поездом направился в аймак Дорноговь, где 10 марта у него обнаружили вирус.

Французская компания «Орона Майнинг», в которой работал зараженный гражданин Франции, поблагодарила власти за предоставление качественных медицинских услуг со стороны Монголии и пожертвовала 1 миллиард тугриков (примерно $362 тыс.)

Сейчас этот гражданин Франции проходит лечение в Улан-Баторе. У контактировавших с ним 206 человек результаты теста на вирус оказались отрицательными.

Монголия также организовала 5 рейсов для возвращения своих граждан из других стран. Таким образом, в стране 16 марта зарегистрировали еще 3 случая заражения вирусом у эвакуированных. Они прибыли авиарейсами Сеул — Улан-Батор и Берлин — Москва — Улан-Батор.

18 марта в стране сообщили об еще одном зараженном, который прибыл эвакуционным рейсом из Берлина 16 марта. Ею оказалась 30-летняя монголка.

Всего Монголия эвакуировала 984 своих граждан из разных стран.