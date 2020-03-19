В Узбекистане закрывают массажные салоны, дискобары и детские игровые комнаты
- Узбекистан, общество
- 17:25, 19 марта 2020
- Просмотров: 363
- Обновлено: 17:34, 19 марта 2020
CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 19 марта состоялось очередное заседание Республиканской специальной комиссии по профилактике коронавируса в Узбекистане.
Было принято решение с 19 марта 2020 года по всей стране приостановить деятельность:
- массажных салонов;
- дискотек и дискобаров;
- детских игровых комнат.
Контроль по исполнению данного решения будет осуществляться Государственной налоговой службой, Министерством внутренних дел и Национальной гвардией.
Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрированы 23 случая заболевания новым коронавирусом.
Все новости по теме читайте по ссылке.