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  19 марта 2020
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В Узбекистане закрывают массажные салоны, дискобары и детские игровые комнаты

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 19 марта состоялось очередное заседание Республиканской специальной комиссии по профилактике коронавируса в Узбекистане.

Было принято решение с 19 марта 2020 года по всей стране приостановить деятельность:

- массажных салонов;
- дискотек и дискобаров;
- детских игровых комнат.

Контроль по исполнению данного решения будет осуществляться Государственной налоговой службой, Министерством внутренних дел и Национальной гвардией.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрированы 23 случая заболевания новым коронавирусом.

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