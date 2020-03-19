В Узбекистане закрывают массажные салоны, дискобары и детские игровые комнаты

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 19 марта состоялось очередное заседание Республиканской специальной комиссии по профилактике коронавируса в Узбекистане.

Было принято решение с 19 марта 2020 года по всей стране приостановить деятельность:

- массажных салонов;

- дискотек и дискобаров;

- детских игровых комнат.

Контроль по исполнению данного решения будет осуществляться Государственной налоговой службой, Министерством внутренних дел и Национальной гвардией.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрированы 23 случая заболевания новым коронавирусом.

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