В Алматы на карантин закрыли еще три жилых комплекса и магазин

CentralAsia (KZ) - В Алматы на карантин вместе жилым комплексом «Сункар» закрыли еще три дома. Информацию подтвердил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

Ранее сообщалось, что в 14-этажном ЖК «Сункар» проживал зараженный коронавирусом. Был оцеплен весь двор и магазин, который находился рядом.

В полночь 19 марта в Алматы и Нур-Султане начал действовать карантин, въезд и выезд закрыты.