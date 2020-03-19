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  19 марта 2020
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В Алматы на карантин закрыли еще три жилых комплекса и магазин
Предыстория: Жилой комплекс изолировали в Алматы из-за больного коронавирусом. Жители не имеют права покидать дом 15 дней

CentralAsia (KZ) -  В Алматы на карантин вместе жилым комплексом «Сункар» закрыли еще три дома. Информацию подтвердил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

Ранее сообщалось, что в 14-этажном ЖК «Сункар» проживал зараженный коронавирусом. Был оцеплен весь двор и магазин, который находился рядом.

В полночь 19 марта в Алматы и Нур-Султане начал действовать карантин, въезд и выезд закрыты.

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