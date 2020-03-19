​Официальное заявление: В Узбекистане среди широких слоёв населения не выявлены инфицированные коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля при Кабинете Министров, Главный государственный санитарный инспектор Республики Нурмат Отабеков отмечает:

- По состоянию на утро 19 марта в Узбекистане число зарегистрированных инфицированных коронавирусом достигло 23 человек. Конечно, эта цифра отличается от вчерашних показателей, что может навеять на некоторые мысли. Но нужно отметить одно: эти граждане выявлены в результате проверки больных, прибывших из Франции, Лондона, Дубая и Турции. Все они с первых дней изолированы и взяты под медицинское наблюдение. Нет оснований полагать, что вирус распространен среди широких слоев населения.

На сегодняшний день под наблюдением находятся более 9 тысяч человек. Свыше шести тысяч здоровых соотечественников отправлены домой. 2 300 граждан находятся на карантине. Государственные границы закрыты, ограничено движение железнодорожного, автомобильного транспорта. Находящиеся за рубежом соотечественники возвращаются домой.

К прибывшим группами граждан принимают карантинные мероприятия в стационарных условиях, для прибывших в индивидуальном порядке - в домашних условиях. Главное, создан запас диагностикумов, позволяющих диагностировать болезнь, средства защиты и дезинфекции, даже больничные койки. Мы в силах решить данную проблему, - отметил Отабеков.