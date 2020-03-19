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  19 марта 2020
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Надо быть готовым к самым худшим вариантам развития, - президент Казахстана при осмотре блокпоста(фото)

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел блокпост № 6 в районе поселка Жибек Жолы, который был установлен в связи с введением чрезвычайного положения в стране и карантина в столице из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к премьер-министру Аскару Мамину, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости выработки новых подходов к управлению экономикой в условиях крайне неблагоприятной мировой конъюнктуры.

– Надо быть готовым к любым, причем не самым благоприятным, даже к самым худшим вариантам развития, включая и модель мобилизационной экономики. Надо быть готовыми ко всему, – отметил президент Казахстана.

В завершение глава государства пожелал военнослужащим министерства обороны, МВД, работникам других ведомств успехов, а также разъяснил причины введения карантина.

– В нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Вы видите, что происходит в мире. Нужны решительные действия и сплоченность. И, конечно же, приходиться применять и такие средства, как карантин. Думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан, – резюмировал глава государства.

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