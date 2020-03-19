Как выглядит Алматы в первый день карантина?

CentralAsia (KZ) - Пробок, к которым привык каждый алматинец, сегодня нет. Обычно полные автобусы теперь медленно курсируют по маршрутам, передает Almaty.tv. Пассажиров стало в разы меньше. В связи с введением ограничительных мер интервал движения между автобусами увеличился до 15-20 минут.

«Я водитель 30-го автобуса. С ведением карантина уменьшилось движение и количество пассажиров, для нас очень непривычно, ведь мы всегда едем полным автобусом», - рассказывает водитель Максат Карипбаев.

В парках, скверах и аллеях также не многолюдно, судя по всему, выходят горожане только в крайних случаях.

Арбат - излюбленное место отдыха жителей и гостей Алматы. Вместо прогуливающихся здесь горожан и гостей мегаполиса – сейчас ходят лишь специалисты в костюмах и проводят дезинфекцию.

«Особенно у нас всегда вечером. С 5 часов на Арбате тут не пройти. Сейчас людей мало. Пусть сидят дома. Уж месяц посидеть можно. Это же все для нас делается», - говорит пенсионерка Алевтина Манаева.

Жителям города рекомендовано носить защитные маски, но далеко не все соблюдают правила.

«Я сам из области, а работа в Алматы. Я всегда передвигаюсь на автобусе. Что я заметил, не все соблюдают меры профилактики. Не носят маски. Подумайте и о других», - обратился к алматинцам Темир Баланжаров.

На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Алматы – 19 случаев, г. Нур-Султан – 25 случаев, сообщает минздрав страны.



В Нур-Султане и Алматы с сегодняшнего дня действует карантин.

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