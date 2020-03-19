В Таджикистане в полночь закроются все аэропорты

CentralAsia (TJ) - Глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода распространил соответствующее письмо всем местным и зарубежным авиакомпаниям с уведомлением о закрытии воздушных гаваней Таджикистана. Копия письма имеется в редакции «Азия-Плюс». В письме не указан срок, до которого будут закрыты аэропорты республики.

«С целью предотвращения распространения короновируса и обеспечения безопасности граждан Таджикистана указываю отложить всем авиакомпаниям свои авиарейсы, начиная с 20 марта 2020 года», - указано в письме.

Азиз Набизода, заместитель главы Агентства гражданской авиации, подтвердил, что соответствующее письмо было направлено авиакомпаниям, но отказался от подробных комментариев.

Эту информацию «АП» подтвердили в двух зарубежных авиакомпаниях, выполняющих авиарейсы в Таджикистан.

Вопрос, что будет с пассажирами рейсов, которые должны были прилететь в Душанбе и Худжанд, или вылететь из этих аэропортов, пока авиационнные власти не комментируют.

На сегодняшний день официально зараженных коронавирусом в Таджикистане нет. С 1 февраля по 18 марта на карантине было 1890 человек. Из них домой отпустили 1426.