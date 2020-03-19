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  19 марта 2020
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Японский суд приговорил к 16 годам лишения свободы отца, издевательства которого привели к смерти дочери

CentralAsia (CA) -  Суд в Японии приговорил мужчину к 16 годам тюремного заключения за издевательства над своей дочерью, которые привели к ее смерти, передает NHK.

19 марта Окружной суд Тиба вынес приговор о тюремном заключении для Юитиро Курихара за нанесение побоев своей дочери Миа, которые привели к ее гибели.

16-летнее тюремное заключение - это гораздо больше 10-летнего срока, решение о котором обычно выносилось в прошлом японскими судами в большинстве случаев издевательств над детьми, повлекших их гибель.

Миа была найдена мертвой в январе прошлого года в ванной в родном доме в городе Нода префектуры Тиба. Курихара обвинялся в том, что заставлял Миа стоять под холодным душем перед ее смертью.

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