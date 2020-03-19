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  19 марта 2020
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В Узбекистане создается Антикризисный фонд в объеме более $1 млрд

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений.

Создается Антикризисный фонд в объеме 10 триллионов сумов (более $1 млрд).

Как сообщается, в первую очередь средства фонда будут направлены на предотвращение распространения коронавируса, обеспечение медицинских учреждений лекарствами, средствами защиты и диагностики, своевременное финансирование карантинных расходов.

На борьбу с коронавирусом в стране привлечены почти 5,5 тысячи медицинских работников. Поручено оказывать им материальную и моральную поддержку, выплачивать надбавку в размере 120 процентов оклада.

Подчеркнута необходимость своевременного выявления зараженных и усиления внимания к профилактике, обеспечения всех инфекционных больниц в регионах экспресс-тестами.

Будет объявлен мораторий на налоговые проверки до конца года, начисление пени по налоговой задолженности предприятий будет приостановлено. Никакой проверяющий орган не будет беспокоить предпринимателей.

Напомним, что на 19 марта в Узбекистане выявлено 23 случая заражения новым коронавирусом.

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