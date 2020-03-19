15 граждан Туркменистана погибли в Турции при попытке защититься от коронавируса алкоголем

CentralAsia (TM) - В Стамбуле 15 человек скончались от отравления поддельным алкоголем, еще 60 находятся в больнице.

Как сообщает газета Hurriyet, выходцы из Туркменистана закупились поддельным алкоголем как средством защиты от коронавируса.

Задержаны 7 человек, которые причастны к продаже поддельного спирта.

Спирт в качестве профилактики от коронавируса принимали и в Иране. Там скончались 7 человек и 4 ослепли. Они принимали метиловый спирт.