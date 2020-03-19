15 граждан Туркменистана погибли в Турции при попытке защититься от коронавируса алкоголем
- Туркменистан, общество
- 22:15, 19 марта 2020
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CentralAsia (TM) - В Стамбуле 15 человек скончались от отравления поддельным алкоголем, еще 60 находятся в больнице.
Как сообщает газета Hurriyet, выходцы из Туркменистана закупились поддельным алкоголем как средством защиты от коронавируса.
Задержаны 7 человек, которые причастны к продаже поддельного спирта.
Спирт в качестве профилактики от коронавируса принимали и в Иране. Там скончались 7 человек и 4 ослепли. Они принимали метиловый спирт.