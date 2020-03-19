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  20 марта 2020
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Фото — Больницы Италии, в которых лечат зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 427 человек. Всего 3405 летальных исходов и 41 тыс. зараженных. Об этом сообщается на сайте Worldometer, собирающем статистику в режиме реального времени.

В больницах Италии не хватает мест, врачи не справляются с наплывом пациентов. Медперсоналу не хватает средств индивидуальной защиты, а в больницах недостаточно аппаратов искусственной вентиляции, передают местные СМИ.

- Нам нужны не только люди, нам нужно и оборудование. Если вы врач, если вы фельдшер, мы ждем вас, мы просим вас о помощи. Если у вас есть возможность, помогите нам, - говорит в видеообращении один из местных врачей.

Чтобы похоронить умерших не хватает мест на кладбищах Ламбардии. Родственникам предлагают кремировать тела.

В Италии, как и во Франции, для того, чтобы выйти из дома необходимо заполнить форму, в которой вы сообщаете о причинах нарушения карантинного режима.

Тех, кто нарушает эти правила, ждет наказание по уголовной статье в виде тюремного заключения на срок до трех месяцев или штрафа в размере до 206 евро.

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