В Нидерландах глава минздрава упал в обморок на обсуждении коронавируса, а после ушел в отставку (видео)
- Азия и мир, общество
- 23:50, 19 марта 2020
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CentralAsia (CA) - В Нидерландах 18 марта глава министерства здравоохранения Бруно Брёйнс упал в обморок во время заседания парламента на котором обсуждались меры по борьбе с коронавирусом.
Министр вскоре пришел в сознание и смог самостоятельно покинуть здание.
В Twitter он опубликовал пост с благодарностями за поддержку и сообщил, что упал в обморок из-за напряженной работы в течение нескольких недель.
19 марта стало известно, что он ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте правительства.
Официальная формулировка: по собственному желанию.