В Москве опубликовали список авиарейсов, пассажиры которых могут быть заражены коронавирусом

CentralAsia (CA) - Оперштаб Москвы по коронавирусу опубликовал полный список авиарейсов, пассажиры которых должны быть особенно внимательны: этими рейсами пользовались пациенты, заболевшие коронавирусом.

Если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь и сдать анализы на коронавирус, сообщает оперштаб.

Список авиарейсов, которыми летали пациенты, заболевшие коронавирусом:



20.02.2020



SU 2613 Милан – Москва



22.02.2020

SU 2322 Москва – Мюнхен



24.02.2020

9U 175 Кишинев – Москва



26.02.2020



SU 2323 Мюнхен – Москва

SU 2417 Милан – Москва

FV 5876 Таиланд – Москва



29.02.2020



SU 2413 Милан – Москва

3510 Верона – Москва

U6-3514 Верона - Москва

S7 3584 Верона – Москва



01.03.2020



S7 3586 Верона – Москва

DP 804 Бергамо – Москва



S7 3588 Верона – Москва



DP 806 Бергамо – Москва



02.03.2020



В3 832 Жирона – Москва



04.03.2020

W6 2489 Будапешт – Москва

SU 2629 Брюссель – Москва

AF 1044 Париж – Москва



06.03.2020



SU 2383 Женева-Москва



07.03.2020



1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих)

S7 3586 Верона – Москва

S7-3618 Неаполь - Москва

SU 2483 Верона - Москва

S7 3584 Верона - Москва

SU 2329 Мюнхен - Москва



U6-800 Мюнхен - Москва



08.03.2020



S7 3720 Инсбрук-Москва

SU 7157 Гренобль-Москва

SU 2487 Цюрих – Москва

AZ-548 Рим - Москва

SU 2481 Неаполь - Москва

DP 804 Милан - Москва

SU 2595 Мюнхен - Москва



SU 55 Санкт-Петербург - Москва



09.03.2020



SU 2487 Цюрих-Москва

SU 2381 Женева – Москва

SU 2639 Барселона - Москва

SU 2377 Лион - Москва

SU 2375 Лион - Москва



10.03.2020



SU 2329 Мюнхен-Москва

SU 2515 Барселона - Москва

SU 2613 Милан - Москва

SU 2639 Барселона - Москва



11.03.2020



SU 2383 Женева – Москва

S7 3556 Мюнхен - Москва



12.03.2020



SU 2415 Милан – Москва



13.03.2020



SU 2409 Рим - Москва



15.03.2020



SU 2513 Барселона - Москва



Напоминаем, что если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь, передает оперштаб.