В Москве опубликовали список авиарейсов, пассажиры которых могут быть заражены коронавирусом

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- 23:59, 19 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Оперштаб Москвы по коронавирусу опубликовал полный список авиарейсов, пассажиры которых должны быть особенно внимательны: этими рейсами пользовались пациенты, заболевшие коронавирусом.
Если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь и сдать анализы на коронавирус, сообщает оперштаб.
Список авиарейсов, которыми летали пациенты, заболевшие коронавирусом:
20.02.2020
SU 2613 Милан – Москва
22.02.2020
SU 2322 Москва – Мюнхен
24.02.2020
9U 175 Кишинев – Москва
26.02.2020
SU 2323 Мюнхен – Москва
SU 2417 Милан – Москва
FV 5876 Таиланд – Москва
29.02.2020
SU 2413 Милан – Москва
3510 Верона – Москва
U6-3514 Верона - Москва
S7 3584 Верона – Москва
01.03.2020
S7 3586 Верона – Москва
DP 804 Бергамо – Москва
S7 3588 Верона – Москва
DP 806 Бергамо – Москва
02.03.2020
В3 832 Жирона – Москва
04.03.2020
W6 2489 Будапешт – Москва
SU 2629 Брюссель – Москва
AF 1044 Париж – Москва
06.03.2020
SU 2383 Женева-Москва
07.03.2020
1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих)
S7 3586 Верона – Москва
S7-3618 Неаполь - Москва
SU 2483 Верона - Москва
S7 3584 Верона - Москва
SU 2329 Мюнхен - Москва
U6-800 Мюнхен - Москва
08.03.2020
S7 3720 Инсбрук-Москва
SU 7157 Гренобль-Москва
SU 2487 Цюрих – Москва
AZ-548 Рим - Москва
SU 2481 Неаполь - Москва
DP 804 Милан - Москва
SU 2595 Мюнхен - Москва
SU 55 Санкт-Петербург - Москва
09.03.2020
SU 2487 Цюрих-Москва
SU 2381 Женева – Москва
SU 2639 Барселона - Москва
SU 2377 Лион - Москва
SU 2375 Лион - Москва
10.03.2020
SU 2329 Мюнхен-Москва
SU 2515 Барселона - Москва
SU 2613 Милан - Москва
SU 2639 Барселона - Москва
11.03.2020
SU 2383 Женева – Москва
S7 3556 Мюнхен - Москва
12.03.2020
SU 2415 Милан – Москва
13.03.2020
SU 2409 Рим - Москва
15.03.2020
SU 2513 Барселона - Москва
Напоминаем, что если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь, передает оперштаб.