[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве опубликовали список авиарейсов, пассажиры которых могут быть заражены коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Оперштаб Москвы по коронавирусу опубликовал полный список авиарейсов, пассажиры которых должны быть особенно внимательны: этими рейсами пользовались пациенты, заболевшие коронавирусом.

Если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь и сдать анализы на коронавирус, сообщает оперштаб.

Список авиарейсов, которыми летали пациенты, заболевшие коронавирусом:


20.02.2020

SU 2613 Милан – Москва


22.02.2020

SU 2322 Москва – Мюнхен


24.02.2020

9U 175 Кишинев – Москва


26.02.2020


SU 2323 Мюнхен – Москва
SU 2417 Милан – Москва
FV 5876 Таиланд – Москва


29.02.2020


SU 2413 Милан – Москва
3510 Верона – Москва
U6-3514 Верона - Москва
S7 3584 Верона – Москва


01.03.2020


S7 3586 Верона – Москва
DP 804 Бергамо – Москва

S7 3588 Верона – Москва

DP 806 Бергамо – Москва


02.03.2020


В3 832 Жирона – Москва


04.03.2020

W6 2489 Будапешт – Москва
SU 2629 Брюссель – Москва
AF 1044 Париж – Москва


06.03.2020


SU 2383 Женева-Москва


07.03.2020


1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих)
S7 3586 Верона – Москва
S7-3618 Неаполь - Москва
SU 2483 Верона - Москва
S7 3584 Верона - Москва
SU 2329 Мюнхен - Москва

U6-800 Мюнхен - Москва


08.03.2020


S7 3720 Инсбрук-Москва
SU 7157 Гренобль-Москва
SU 2487 Цюрих – Москва
AZ-548 Рим - Москва
SU 2481 Неаполь - Москва
DP 804 Милан - Москва
SU 2595 Мюнхен - Москва

SU 55 Санкт-Петербург - Москва

09.03.2020


SU 2487 Цюрих-Москва
SU 2381 Женева – Москва
SU 2639 Барселона - Москва
SU 2377 Лион - Москва
SU 2375 Лион - Москва


10.03.2020


SU 2329 Мюнхен-Москва
SU 2515 Барселона - Москва
SU 2613 Милан - Москва
SU 2639 Барселона - Москва


11.03.2020


SU 2383 Женева – Москва
S7 3556 Мюнхен - Москва


12.03.2020


SU 2415 Милан – Москва


13.03.2020


SU 2409 Рим - Москва


15.03.2020

SU 2513 Барселона - Москва

Напоминаем, что если вы или ваши близкие путешествовали этими рейсами, необходимо позвонить в скорую помощь, передает оперштаб.

print
  • Урок Уханя: как Китаю удалось замедлить эпидемию коронавируса
  • В Казахстане выявлен еще 1 случай заражения коронавирусом. Всего 37 случаев
  • Врачи Узбекистана устроили флешмоб и просят узбекистанцев оставаться дома (фото)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com