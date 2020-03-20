Величественный беркут: Монголия выпустила новую золотую монету

CentralAsia (MNG) - В начале марта, в Берлине, на Всемирной ярмарке денег компания CIT представила монету номиналом 1 000 тугриков Величественный беркут. При производстве такой монеты впервые была применена технология smartminting, - информирует портал о нумизматике COINSs.info.

На аверсе монеты 1 000 тугриков размещено изображение удерживающих стрелу лап орла.

На лицевой стороне монеты: в центре традиционно размещена эмблема ЦБ Монголии «МонголБанк», слева и справа - надписи на монгольском языке, ниже же указан номинал «1000 төгрөг». Внизу под обрез монеты можно увидеть указание страны эмитента «MONGOLIA» и технические характеристики металла, из которого изготовлена монета «1/10oz .9999 GOLD»

На реверсе монеты 1 000 тугриков размещено изображение орла.

Smartminting — это революционная технология в области современной нумизматики, которая буквально открывает новые стандарты в юбилейной монете.

Преимущество монет smartminting© - четкая и непревзойденная высота рельефа в сочетании с необычайно сложными деталями, то есть такие монеты достигают впечатляющего рельефа, при этом не требуя дополнительного материала.

Технические характеристики монеты:

металл/проба – золото / .999°

вес, (грамм) – 1/10 унции

диаметр, (мм) – 16.5

качество – proff

гурт – рифленый

тираж – 999