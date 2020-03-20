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  20 марта 2020
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Проживающие в Монголии китайцы пожертвовали МИД $46 тысяч

CentralAsia (MNG) -  19 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Цай Вэньруи вручил министру иностранных дел Д.Цогтбаатару пожертвование на общую сумму 126 730 000 тугриков ($46 тыс), полученные от посольства Китая, его сотрудников, китайцев, проживающих в Монголии, и Ассоциации китайских экспатов в Монголии, чтобы поддержать усилия Монголии против COVID-19.

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На церемонии передачи присутствовали член Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, генеральный секретарь Красного Креста Монголии Н.Болормаа и сотрудники китайской дипломатической миссии в Монголии.

В своем выступлении на мероприятии посол Цай Венруи процитировал монгольскую пословицу «У близких соседей одна жизнь» и подчеркнул, что правительство и народ Китая с благодарностью приветствуют кампании пожертвований, финансовую помощь и эмоциональную поддержку Монголии, демонстрирующие солидарность в условиях кризиса.

«На этот раз китайское посольство, дипломатические представители и их семьи, граждане Китая, проживающие в Монголии, и Ассоциация китайских экспатов в Монголии ответят вам взаимностью», - сказал он.

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