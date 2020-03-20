Новый музей Чингисхана станет самой богатой коллекцией в мире

CentralAsia (MNG) - В 2019 году Кабмин Монголии решил создать музей для завоевателя Чингисхана, прославившегося созданием крупнейшей в истории империи.

Музей будет построен на месте Музея естественной истории, который ранее располагался в самом сердце Улан-Батора, к северо-западу от Государственного дворца.

Девятиэтажный современный музей с 15 выставочными залами займет площадь 20 500 квадратных метров. Более 90 процентов стоимости строительства 53 млрд.тугриков (примерно $9,6 млн) должно быть профинансировано из государственного бюджета 2020 года. Музей планируется открыть в 2021 году.

Будущие экспонаты, которые будут заполнять этажи впечатляющего нового музея Чингисхана, будут собраны из пяти источников, а именно:

– Предметы археологии и антиквариата, относящиеся к XIII веку из других музеев.

– Археологические предметы и предметы антиквариата, которые в настоящее время хранятся в университетах и академиях наук.

– Точные копии исторических предметов, связанных с Монгольской империей, которые в настоящее время хранятся в зарубежных музеях. Например, Монголия получила точную копию каменной надписи Чингисов камень из Российского Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Чингисов камень — эпиграфический памятник, гранитная стела с надписью старомонгольским письмом, обнаруженная в Забайкалье в начале XIX века. Датируется 1224—1225 годами и является, таким образом, древнейшим из сохранившихся памятников старомонгольской письменности. Надпись посвящена Есунке (Есунгу), сыну Джочи-Хасара, племяннику Чингис-хана. С 1936 года хранится в Государственном Эрмитаже. Кроме того, Монголия получит копию указа Хубилай Хаана, который хранится в храме Тадаши в городе Нара в Японии.

– Новинки и экспонаты, основанные на исторических исследованиях и недавних открытиях.

– Экспонаты из частных коллекций.

Объединив кочевые племена Монгольского плоскогорья, Чингисхан покорил огромные территории Средней Азии и Китая. Его потомки расширили Монгольскую империю еще дальше, продвинувшись в такие отдаленные места, как Польша, Вьетнам, Сирия и Корея. На своем пике монголы контролировали от 11 до 12 миллионов смежных квадратных миль, площадь размером с Африку.

Напомним,в сентябре жители Улан-Батора протестовали против сноса знаковых культурных построек советской эпохи в центре столицы, включая Музей естественной истории, Драматический театр и Центральную библиотеку, сообщает South China Morning Post. Но все таки здание Музея естественной истории было снесено.