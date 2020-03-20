Выехать или въехать в Узбекистан можно будет только после 1 мая

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 20 марта 2020 года пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены на 40 дней.

Согласно решению Республиканская специальная комиссия для подготовки программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса на территорию Республики Узбекистан, Министерство транспорта Республики Узбекистан сообщает, что с 20 марта 2020 года пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены на 40 дней.

Данное ограничение не распространяется грузовые перевозки на автомобильном, воздушном, железнодорожном или речным транспортом, а также на внешнеторговые товары.

Первый случай коронавирусной инфекции в Узбекистане был зафиксирован 15 марта. Премьер-министр Абдулла Арипов заявил на заседании правительства, что въезд в страну временно приостановлен.

По официальным данным, число людей, инфицированных COVID-19 в Узбекистане, увеличилось до 23.