[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Выехать или въехать в Узбекистан можно будет только после 1 мая

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 20 марта 2020 года пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены на 40 дней.

Согласно решению Республиканская специальная комиссия для подготовки программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса на территорию Республики Узбекистан, Министерство транспорта Республики Узбекистан сообщает, что с 20 марта 2020 года пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены на 40 дней.

Данное ограничение не распространяется грузовые перевозки на автомобильном, воздушном, железнодорожном или речным транспортом, а также на внешнеторговые товары.

Первый случай коронавирусной инфекции в Узбекистане был зафиксирован 15 марта. Премьер-министр Абдулла Арипов заявил на заседании правительства, что въезд в страну временно приостановлен.

По официальным данным, число людей, инфицированных COVID-19 в Узбекистане, увеличилось до 23.

Новости по теме:

print
  • Фото — Больницы Италии, в которых лечат зараженных коронавирусом
  • Сегодня состоится заключительная сессия верхней палаты парламента Таджикистана
  • Проживающие в Монголии китайцы пожертвовали МИД $46 тысяч



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com