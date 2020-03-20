В Монголии зараженный коронавирусом француз ответил на письмо-поддержку местной школьницы

CentralAsia (MNG) - Как ранее сообщал CentralAsia, монгольская школьница Н.Оюунцэцэг из аймака Орхон решила направить гражданину Франции, живущего в Монголии, и у которого на днях диагностировали коронавирус, письмо с пожеланием скорейшего выздоровления.

Француз в свою очередь решил ответить на ее письмо. Вот перевод его письма с французского:

Здравствуй, дорогая сестричка Оюунцэцэг!

Прежде всего, большое спасибо Оюунцэцэг за твое письмо, написанное в поддержку. Мне очень грустно, что я стал первым человеком, у которого обнаружили вирус COVID-19 в Монголии. Но когда я узнал, что у всех близких мне людей была отрицательные анализы, я почувствовал облегчение.

И когда я прочитал твое письмо, я был очень взволнован. Твои слова наполнили мое сердце любовью и признательностью, и я все больше и больше чувствовал, как монгольский народ так велик и щедр, как ваше чистое голубое небо.

Спасибо также всем, кто отправлял письма и посылки.

Я действительно благодарен врачам и медсестрам, которые были со мной в течение последних нескольких дней и оказывали мне помощь.Благодаря им я полностью уверен, что смогу увидеть свою семью здоровым. После полного исцеления я хочу встретиться с тобою и поблагодарить тебя лично.

Я также желаю здоровья и счастья монгольскому народу, врачам и медсестрам, которые меня лечат, и большое спасибо, сестричка Оюунцэцэг, за твое искреннее и счастливое письмо, и я желаю тебе счастья, здоровья и успехов в учебе!

Еще раз спасибо за письмо.



