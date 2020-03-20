МВД Узбекистана предостерегает от мошенников, приходящих в квартиры под предлогом дезинфекции от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Министерство внутренних дел Узбекистана предупредило граждан о мошенниках, которые приходят дезинфицировать квартиры от коронавируса.

«Общеизвестно, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции был объявлен карантин. Средства массовой информации широко информируют население не только о самом заболевании и о том, как от него уберечься, но и о проводимых по этому поводу мероприятиях», – говорится в сообщении министерства.

По данным МВД, первую очередь, мошенников привлекают наиболее уязвимая категория граждан – старики и дети.

«В связи с этим убедительно просим представителей старшего поколения не пускать в свои дома тех, кто под предлогом необходимости продезинфицировать их жилища от коронавирусной инфекции, могут воспользоваться ситуацией в целях совершения преступления. В случае, если к вам пришли с такими требованиями, срочно звоните на короткий номер «102» или же своему инспектору профилактики», – сказано в сообщении МВД.