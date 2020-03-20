В Ташкенте во двор дома экс-главы AIBA Гафура Рахимова неизвестные бросили «коктейль Молотова»

CentralAsia (UZ) - В ночь на 14 марта неизвестные бросили «коктейль Молотова» во двор одного из частных домов в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента. Позже на месте были найдены еще три бутылки с зажигательной смесью, сообщает centralasian.org.



Как сообщил на анонимных условиях сотрудник правоохранительных органов, в результате данного инцидента во дворе частного дома возник небольшой пожар, частично был поврежден автомобиль марки «Матиз», принадлежащий охраннику частного дома. Выяснилось, что хозяевами дома являются известный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов и его жена Лола Рахимова.

Как сообщил источник в правоохранительных органах Узбекистана, информированный о подробностях доследственной проверки, 14 марта Лола Рахимова подала заявление по данному инциденту в ОВД Мирзо-Улугбекского района.

– В заявлении написано «в наш дом проникли воры». Про поджог, про «коктейль Молотова» специально умолчали. Сотрудники ОВД вместе с пожарными поехали на место инцидента, провели доследственную проверку. Найденные бутылки были изъяты в качестве вещественных доказательств. У соседа семьи Рахимовых взяли объяснительную по факту произошедшего. Но уголовное дело пока не возбуждено. Дело не станут возбуждать, пока не выйдет результат экспертизы. Пожарная служба должна дать свое заключение, – сказал источник.

В материалах доследственной проверки эти бутылки квалифицированы как «коктейль Молтова».

Сосед семьи Рахимовых сказал, что лично видел пожар во дворе дома Рахимовых и слышал крики.

Как сказал адвокат, представляющий интересы семьи Рахимовых, его клиенты не хотят излишней шумихи вокруг этого инцидента.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что «Лола Рахимова отозвала заявление со своей подписью, а повторное заявление в милицию о попытке грабежа было подано от имени одного из телохранителей семьи Рахимовых».

– По состоянию на 18 марта уголовное дело по данному заявлению еще не возбуждено, мы до сих пор ждем результатов экспертизы, – сказал источник.

Высокопоставленный чиновник МВД Узбекистана утверждает, что один из бывших чиновников, проживающий по соседству с Гафуром Рахимовым, лично попросил главу МВД не возбуждать уголовное дело по факту подкидывания во двор Рахимова бутылок с зажигательной смесью и поджога автомобиля во дворе его дома.

Чиновник говорит, что в настоящее время по указанию бывшего высокопоставленного чиновника дом Гафура Рахимова охраняется в усиленном режиме.

В марте 2019 году Рахимов был вынужден подать в отставку с должности президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Причиной этому стали его связи с криминальным миром. Сообщалось, что причиной стали его связи с криминальным миром.