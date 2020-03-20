В Казахстане опровергли сообщения о смерти трех пациентов от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип сообщает, что в стране летальных исходов от коронавируса нет.

На сайте worldometers и gisanddata сообщается, что в Казахстане от вируса Covid-19 скончались три человека.

На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султан – 25 случаев, Караганда - 2 случая.

- Мы опровергаем данную информацию. Сегодня было подтверждено еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане. По Караганде два случая, это пассажиры рейса 0324 Минск-Караганда, 1971 и 1972 годов рождения. По Алматы три случая: девушка 1982 года рождения и девушка 1979 года рождения, прибыла к нам из Берлина. И третий гражданин 1997 года рождения, прилетел к нам из Франции. На данный час по Караганде два случая, по Алматы - 22 и по Нур-Султану 25 человек. Всего 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние всех 49 больных удовлетворительное, летальных исходов в Казахстане нет, - рассказал Ахметшарип.