Число погибших граждан Туркменистана от отравления метиловым спиртом в Стамбуле достигло 20 (видео)

CentralAsia (TM) - По сообщению турецкого издания Haber7, число погибших от употребления метилового спирта граждан Туркменистана составило 20 человек, еще 34 туркменистанцев находятся в больницах Стамбула в тяжелом состоянии.

Как сообщили сами пострадавшие, алкоголь они употребили для защиты от коронавируса.

Издание сообщает, что в рамках расследования полиция задержала семь человек.

Источник turkmen.news в Стамбуле отметил, что граждане Туркменистана покупают метанол с рук у своих же соотечественников в районе Аксарай. Затем спирт, непригодный для употребления внутрь, мешают с обычной водой.

Ранее местные СМИ сообщали о смерти пяти граждан Туркменистана от отравления метиловым спиртом.