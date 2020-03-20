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  20 марта 2020
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Число погибших граждан Туркменистана от отравления метиловым спиртом в Стамбуле достигло 20 (видео)

CentralAsia (TM) -  По сообщению турецкого издания Haber7, число погибших от употребления метилового спирта граждан Туркменистана составило 20 человек, еще 34 туркменистанцев находятся в больницах Стамбула в тяжелом состоянии.

Как сообщили сами пострадавшие, алкоголь они употребили для защиты от коронавируса.

Издание сообщает, что в рамках расследования полиция задержала семь человек.

Источник turkmen.news в Стамбуле отметил, что граждане Туркменистана покупают метанол с рук у своих же соотечественников в районе Аксарай. Затем спирт, непригодный для употребления внутрь, мешают с обычной водой.

Ранее местные СМИ сообщали о смерти пяти граждан Туркменистана от отравления метиловым спиртом.

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