Число погибших граждан Туркменистана от отравления метиловым спиртом в Стамбуле достигло 20 (видео)
- Туркменистан, происшествия
- 10:14, 20 марта 2020
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- Обновлено: 10:39, 20 марта 2020
CentralAsia (TM) - По сообщению турецкого издания Haber7, число погибших от употребления метилового спирта граждан Туркменистана составило 20 человек, еще 34 туркменистанцев находятся в больницах Стамбула в тяжелом состоянии.
Как сообщили сами пострадавшие, алкоголь они употребили для защиты от коронавируса.
Издание сообщает, что в рамках расследования полиция задержала семь человек.
Источник turkmen.news в Стамбуле отметил, что граждане Туркменистана покупают метанол с рук у своих же соотечественников в районе Аксарай. Затем спирт, непригодный для употребления внутрь, мешают с обычной водой.
Ранее местные СМИ сообщали о смерти пяти граждан Туркменистана от отравления метиловым спиртом.