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  20 марта 2020
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В Казахстане ввели режим ЧП, чтобы расширить полномочия правительства? Ответ министра информации РК
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев

CentralAsia (KZ) -  Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» прокомментировал слухи о введении режима ЧП в стране для расширения полномочий правительства.

- В условиях ЧП решением президента были серьезно расширены полномочия правительства. В ответ на эт в соцсетях зазвучало мнение, что именно этот шаг был самой целью введения чрезвычайного положения в стране, - был задан вопрос телеведущим Александром Трухачевым.

На что министр Абаев ответил:

- Сейчас не самое лучшее время для конспирологических теорий. Новые полномочия правительства - это не прихоть и не привилегия, это вынужденная мера. До введения ЧП на финансирование бюджета госорганов и их программ могли уйти месяцы, это вы тоже знаете, специалисты тоже. Но сейчас у нас нет времени. Вопрос не идет о сутках, о месяцах, вопрос идет уже на часы. Именно поэтому было принято решение о формировании бюджета по более упрощенному порядку. Другой пример. Правительству переданы полномочия для установлению предельных цен на продовольственные и ряд других товаров. Мы все прекрасно понимаем, что это не соответствует правилам рыночной торговли, но мы видим, что в трудную минуту к сожалению некоторые предприниматели пытаются спекулировать на ситуации: взвинчивают цены на самые популярные у населения продукты и товары при том что дефицита товаров нет.

На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султан – 25 случаев, Караганда - 2 случая.

С 19 марта в Нур-Султане и Алматы действует карантин.

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