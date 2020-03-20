Как проверяют на коронавирус в разных странах?

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CentralAsia (CA) - Вирус COVID-19 распространился на 160 стран. Ученые отмечают необходимость совершенствования тест-систем и выявления болезни на ранней стадии. О том как тестируют на коронавирус в разных странах, передает РБК.

Пока вакцина не найдена, важнейшей мерой борьбы с вирусом наряду с карантинами остается тестирование. Вирусолог из Кентского университета Джереми Россман в разговоре с РБК отметил, что правительствам стоит не только принимать карантинные меры и ограничивать скопления людей, но и повышать доступность тестов на COVID-19. «Например, в Британии тесты на новый вирус сейчас доступны только для наиболее тяжелобольных, хотя такие тесты должны быть доступны для всех», — отметил он.

Россия: тест для вернувшихся из-за рубежа с простудой

Всего в России на 19 марта провели 133 тыс. тестов на коронавирус — по восемь тестов на каждые 10 тыс. человек, живущих в стране.

Постановление Роспотребнадзора от 13 марта указывает на необходимость тестирования всех, кто в течение последних двух недель вернулся из Европы, а также тех, кто был за границей в последний месяц и обнаружил у себя симптомы простудных заболеваний. Также постановление требует определить порядок лабораторных исследований «лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019, включая возможность отбора материала от таких лиц в аэропортах». Оно действует по всей России, за исключением Москвы.

Власти столицы пояснили, что необходимость анализа всегда определяет только врач, ориентируясь на приоритетность по нескольким группам риска. К группе максимального риска отнесены люди с симптомами ОРВИ, проявившимися в течение двух недель после возвращения из стран с крупными вспышками инфекции, а также больные пневмонией. По данным на 19 марта, в Москве коронавирус диагностирован у 86 из 199 подобных заболевших.

16 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разрабатывается четвертая система для тестирования на вирус. В правительстве заверили, что дефицита тест-систем в стране нет, а компания «Инвитро» объявила о планах предоставлять коммерческую услугу тестирования. На 19 марта запас тест-систем в стране составил 700 тыс. штук. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, каждому проверяться на коронавирус нет смысла.

Департамент здравоохранения Москвы 14 марта заключил экстренный контракт с местным ООО «Медпромресурс» на поставку 100 тыс. тестов стоимостью 1,5 тыс. руб. каждый. Эта компания, не имеющая лицензии на производство медицинской техники, поставит также 56 мини-лабораторий производства казанской «Смартлайфкеа» для экспресс-диагностики COVID-19 по 750 тыс. руб. за штуку. Ранее «Медпромресурс» не получал никаких госконтрактов и вообще не работал с такими объемами поставок, следует из его бухгалтерской отчетности.

США: бюрократические проблемы

Низкий охват тестирования на коронавирус в среднем по США — меньше одного проведенного теста на 10 тыс. человек — объясняется бюрократическими проблемами, отмечает The New York Times. Возможности разработки американскими лабораториями или использования существующих тестов из других стран столкнулись с регуляторными проблемами.

Вдобавок большинство тест-систем от центров по контролю и профилактике заболеваний, отправленных на места, оказались с дефектом. Медицинские компании получили экстренное разрешение на производство лишь к середине марта, и теперь количество доступных тест-систем в США должно увеличиться — производители обещают миллионы наборов. Но власти призывают проходить проверку лишь при наличии оснований и после консультации с врачом.

В тех штатах, где проводится больше тестов, фиксируется и большая заболеваемость, например, в штате Вашингтон, где распространенность лабораторного обследования значительно выше среднего по стране.

По данным на 19 марта, в США диагностировано более 8 тыс. случаев заболевания. 114 человек умерли.

Япония: смена стратегии

В Японии, как и в США, провели меньше одного теста на 10 тыс. человек по состоянию на 18 марта. Власти сначала решили не проводить массовое тестирование, рассматривая лабораторное обследование как инструмент получения наиболее полных данных об инфекции, а не как способ выявить больных для назначения терапии. В начале марта в Японии включили этот тест в список анализов, покрываемых медицинской страховкой, и количество обследованных может вырасти.

По данным на 19 марта, в Японии диагностировано более 900 случаев заболевания, 32 человека умерли.

Италия: тест только для людей с симптомами

Италия стала эпицентром пандемии в ЕС. По данным на 19 марта, заражены более 35 тыс. человек, почти 3 тыс. погибли.

В документе итальянского Минздрава от 25 февраля говорится, что тестирование проводится лишь людям с симптомами гриппоподобного заболевания или тяжелой респираторной инфекции, а также при подозрении на наличие коронавируса. В циркуляре от 22 февраля описаны основания для подозрения: наличие симптомов в сочетании с историей поездок или тесным контактом с заболевшим или неожиданное клиническое течение ранее диагностированной болезни другого происхождения (если пациент получал нужное лечение).

Такой подход не позволяет принять своевременные меры по сдерживанию эпидемии, отмечает руководитель направления инфекционных болезней больницы Амадея Савойского в Турине Джованни ди Перри. Он назвал его пассивным.

Активизировать диагностику решили в Венето — одном из первых регионов Италии, где были обнаружены случаи заболевания. Глава области Лука Дзайя заявил, что тесты на коронавирус будут проводить даже тем, кто мог случайно контактировать с заболевшими, например, персоналу супермаркетов.

По состоянию на 17 марта уровень обследованности на коронавирус в стране оказался самым высоким в Европе — 25 тестов на 10 тыс. человек. В Ломбардии, где эпидемия наиболее сильная, уровень протестированности почти в два раза выше — 46 тестов на 10 тыс. человек.

Китай: тестирование даже при минимальных подозрениях

Пик эпидемии в КНР уже пройден, и взять вспышку заболевания под контроль удалось в том числе при помощи тестирования, утверждают китайские врачи. Они подчеркивают, что многие пациенты переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно или с незначительными симптомами и чрезвычайно важно выявить таких инфицированных и своевременно поместить их в карантин. Так, в провинции Хубэй, где изначально был выявлен вирус, число протестированных составило около 276 тыс. человек, или 47 тестов на 10 тыс. населения.

Важность тестирования на примере Китая отмечала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): в отчете о совместной миссии ВОЗ и КНР говорится о принципе ранней диагностики и ранней изоляции, примененном в стране. Такой подход включал среди прочего измерение температуры, опросы на входе в различные учреждения и транспортные объекты, а также тестирование пациентов даже с невысоким уровнем подозрения на инфекцию.

Южная Корея: массовые тесты для всех

Такого же подхода придерживаются в Южной Корее. Там запустили массовое тестирование, в том числе по системе drive-through, когда провериться на наличие инфекции можно не выходя из машины (все тесты бесплатные). Таким образом можно проверить на наличие инфекции большое количество людей, избежав контакта между теми, кто проходит тестирование, говорят врачи. Еще 8 марта Южная Корея оставалась крупнейшим очагом инфекции за пределами Китая (более 7 тыс. выявленных случаев), но к 19 марта прирост числа заболевших в стране составил около тысячи человек, в то время как в Италии количество инфицированных выросло в разы.

Сейчас уровень зараженности в Южной Корее в 3,3 раза ниже среднего по Италии — 16 человек из каждых 100 тыс. Из каждой тысячи человек пятеро прошли тест на коронавирус.