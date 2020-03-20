Нацгвардия Узбекистана получит новые полномочия автономного патрулирования в местах массового скопления людей

CentralAsia (UZ) - Национальная гвардия Узбекистана получит новые полномочия. Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания по вопросам своевременного выявления и решения проблем в махалле и семье, которое прошло 19 марта в Ташкенте под председательством Шавката Мирзиёева.

Как сообщалось в ходе совещания, в прошлом году в стране число преступлений снизилось на 2922 случая, но вместе с тем в 20 процентах махаллях выявлен рост преступности. Президент отметил, что для мирной и спокойной жизни людей каждая махалля должна иметь свои "замки и ключи".

Он поручил принять особые меры в махаллях с тяжелой криминогенной ситуацией, при необходимости привлекать дополнительные силы и средства, в том числе из местного бюджета.

"За ситуацию в махаллях отныне наряду с инспектором профилактики будет отвечать Национальная гвардия. В связи с этим необходимо усовершенствовать полномочия гвардии по выявлению, задержанию и принятию мер в отношении правонарушителей. Сотрудники данной структуры должны осуществлять автономное патрулирование в местах массового скопления людей. Ответственным лицам поручено разработать соответствующие организационно-правовые меры", – сообщили в пресс-службе президента.