В Казахстане в день производится 200 тыс. масок. Планируется увеличить их производство до 1 млн

CentralAsia (KZ) - В Казахстане осуществляются масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия в полном объеме. Правительство ежедневно работает над вопросом увеличения объемов производства отечественными производителями. Ежедневно в стране производится 200 тыс. масок, в ближайшей перспективе стоит задача увеличить объемы до 1 млн, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

Он рассказ о следующих принимаемых мерах:

- Во всех регионах усилены меры по санитарной обработке и дезинфекции остановочных пунктов, общественного транспорта, улиц и других социально-значимых объектов;

- в ресторанах и кафе организована система онлайн заказов и доставки еды;

- обеспечена бесперебойная работа продовольственных магазинов и аптек.