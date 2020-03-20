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  20 марта 2020
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В Казахстане в день производится 200 тыс. масок. Планируется увеличить их производство до 1 млн

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане осуществляются масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия в полном объеме. Правительство ежедневно работает над вопросом увеличения объемов производства отечественными производителями. Ежедневно в стране производится 200 тыс. масок, в ближайшей перспективе стоит задача увеличить объемы до 1 млн, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

Он рассказ о следующих принимаемых мерах:

- Во всех регионах усилены меры по санитарной обработке и дезинфекции остановочных пунктов, общественного транспорта, улиц и других социально-значимых объектов;

- в ресторанах и кафе организована система онлайн заказов и доставки еды;

- обеспечена бесперебойная работа продовольственных магазинов и аптек.

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