В Таджикистане предложили сделать верхнюю палату парламента постоянно действующей

CentralAsia (TJ) - Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсид Убайдуллоев 19 марта выступил на последней сессии Маджлиси Миллли Маджлиси Оли страны с заключительной речью, передает Азия-Плюс.

Он предложил с учетом опыта многих стран мира сделать верхнюю палату парламента Таджикистана постоянно действующей.

- По-моему, настало время внести поправки в конституционный закон республики «О Маджлиси Оли», согласно которым необходимо спикера Маджлиси милли, его заместителей, глав его комитетов, которые сегодня работают на общественных началах, освободить от всех государственных постов и работ, и сделать их работу постоянной и оплачиваемой, - отметил Убайдуллоев.

В своем заключительном выступлении Махмадсаид Убайдуллоев выразил благодарность "всем сенаторам Таджикистана уходящего созыва за плодотворную работу во имя развития страны и укрепления мира и согласия в республике".

В 1999 году принятыми поправками в Конституцию Таджикистана был учрежден двухпалатный парламент - Маджилиси Оли – Маджлиси намояндапгон (нижняя палата) и Маджлиси милли (верхняя палата).

25 членов верхней палаты парламента Таджикистана избираются путём тайного голосования на совместных заседаниях депутатов от Горно-Бадахшанской автономной области, её городов и районов, города Душанбе и его районов, городов и районов республиканского подчинения, Хатлонской и Согдийской областей.

8 членов назначаются президентом Таджикистан. Срок полномочий Маджлиси Оли составляет 5 лет. Членом Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан может быть избран гражданин, достигший 30 летнего возраста и имеющий высшее образование. Каждый бывший президент Таджикистана по своему желанию может быт пожизненным членом Маджлиси милли.