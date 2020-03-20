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  20 марта 2020
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В Монголии в поездах ввели запрет на проезд без масок или с повышенной температурой

CentralAsia (MNG) -  Международная служба пассажирских поездов Монголии в Россию и Китай была приостановлена Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям до 28 марта с целью предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, внутренние поезда в Монголии возобновили работу три дня назад после приостановки 10 марта, когда было объявлено о закрытии по всей стране.

До восстановления внутренних железнодорожных перевозок поезда АО «Улан-Баторская железная дорога» были тщательно продезинфицированы как внутри, так и снаружи.

На данный момент врачи измеряют температуру тела пассажиров каждые 2 часа в качестве меры предосторожности против инфекции. Кроме того, пассажирам с лихорадкой или без масок будет отказано в проезде.

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В настоящее время в Монголии зарегистрировано шесть подтвержденных случаев коронавируса; один гражданин Франции и пять человек были эвакуированы из других стран.

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