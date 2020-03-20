В Индии казнены четверо фигурантов громкого дела об изнасиловании

CentralAsia (CA) - В Индии в пятницу, 20 марта, приведен в исполнение смертный приговор в отношении четверых мужчин, которые изнасиловали студентку в 2012 году. Преступников повесили в тюрьме "Тихар" в Дели спустя семь лет после приговора, сообщает ndtv.com.

Дело об изнасиловании студентки медицинского факультета Джоти Сингх стало одним из самых громких в современной истории Индии. В декабре 2012 года студентка и ее молодой человек сели в автобус, где оказалось шестеро пьяных парней. Они избили парня и вытолкнули его из автобуса и в течении нескольких часов насиловали девушку, в том числе при помощи арматуры, а потом вытолкнули на дорогу. Через несколько дней девушка скончалась от полученных травм.

Это дело вызвало массовые акции протеста в Индии, участники которых требовали наказать виновных в преступлении и начать борьбу с частыми случаями изнасилований в стране.

Суд приговорил к смертной казни пятерых участников изнасилования, шестой получил три года тюрьмы, так как был тогда несовершеннолетним. После этого один из преступников повесился в тюремной камере, адвокаты остальных подавали жалобы и пытались отсрочить приведение приговора в исполнение.