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  20 марта 2020
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В Монголии на проведение теста для выявления коронавируса уходит $61

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа вирус COVID-19 был зарегистрирован в 173 странах мира.

В Монголии на данный момент зарегистрировано 6 инфицированных и 7 потенциально зараженных лиц. Под наблюдением находятся 197 человек.

Лаборатория Национального центра по изучению инфекционных заболеваний (НЦИИЗ) сообщает, что тратит 169 тыс. тугриков ($61) на проведение анализа на одного человека.

- К данному моменту на тесты для выявления коронавируса потрачено 700 миллионов тугриков ($252 тыс.), -сообщает начальник оперативного штаба Министерства здравоохранения Монголии Д. Нарангэрэл.

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