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  20 марта 2020
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Жители Туркменистана используют бараньи головы и ноги для защиты от коронавируса

CentralAsia (TM) -  Кроме окуривания гармалой, некоторые жители Туркменистана для защиты от коронавируса начали варить супы из бараньих голов и ног. После распространения слухов об их пользе и возросшего спроса, цены на этот товар подскочили на 50%.

Как передают «Хроники Туркменистана», если ранее набор из очищенной головы и четырех ног барана стоил 20 манатов (5,7 долларов США), то сегодня уже 30 манатов (8,6 долларов США).

Подорожали и ноги крупного рогатого скота.

В целом выросла и стоимость говядины, но не настолько резко – с 32 до 34 манатов за килограмм (9-9,8 долларов США).

Напомним, что неделю назад президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал для профилактики и лечения вирусных инфекций жечь гармалу и готовить лапшу с красным перцем.

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