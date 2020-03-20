В течение суток количество больных коронавирусом в Узбекистане не изменилось - 23 человека

CentralAsia (UZ) - В течение суток количество больных коронавирусом в Узбекистане не изменилось и остаётся как и 19 марта - 23 человека. Об этом в ходе брифинга в Ташкенте сообщил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля, Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Отабеков.

Напомним, что в настоящее время по всему миру насчитывается 244 тыс. заболевших коронавирусом.

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