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  20 марта 2020
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В Узбекистане на карантин по коронавирусу были помещены всего 9000 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане более 9000 человек были помещены на карантин и около 7000 уже отправлены домой.

"В настоящее время на карантине находятся 2,3 тысячи человек", - сказал начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля, Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Отабеков.

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