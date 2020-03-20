В Узбекистане на карантин по коронавирусу были помещены всего 9000 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане более 9000 человек были помещены на карантин и около 7000 уже отправлены домой.

"В настоящее время на карантине находятся 2,3 тысячи человек", - сказал начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля, Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Отабеков.