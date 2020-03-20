В Таджикистане ищут тех, кто контактировал с зараженным коронавирусом узбекистанцем

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане шестерых граждан, которые, возможно, контактировали с заболевшим коронавирусом узбекистанцем, уже положили на карантин, еще четверых ищут, сообщает НИАТ «Ховар».

Как заявил Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон 19 марта на заседании верхней палаты парламента страны, 15 марта этого года 10 граждан Таджикистана прилетели самолетом из Стамбула в Ташкент. По слова генпрокурора РТ, на борту самолета находился гражданин Узбекистана, у которого позже был выявлен коронавирус.

Генпрокурор отметил, что личность шестерых из находившихся на этом самолете граждан уже установлена, и они сегодня утром были помещены на карантин.

«Поиск оставшихся четырех граждан республики продолжается», — добавил он.