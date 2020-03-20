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  20 марта 2020
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В Ашхабаде власти взяли в блокаду город и ограничили передвижение между регионами, - СМИ

CentralAsia (TM) -  Правительство Туркменистана ввело режим блокады в Ашхабаде и ограничило передвижение граждан между регионами. О мерах, предпринимаемых в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщают корреспонденты Радио Азатлык.

Как сообщил корреспондент в Ашхабаде, с вечера 19 марта все пути въезда и выезда в столицу страны были заблокированы. «Ашхабад закрыли для выезда и въезда. Перемещение возможно только по пропускам. Частные машины, такси, маршрутки и автобусы из регионов, все разворачиваются у въезда в город. Движение грузового транспорта с продуктами, предназначенными для обеспечения столицы возможно только по пропускам», сообщил корреспондент.

Корреспонденты Азатлыка в регионах также сообщают, что для велаятских жителей поездка в Ашхабад закрыта на неопределённое время.

Корреспондент в Лебапском велаяте сообщил, ссылаясь на источник из администрации региона, о том, что в четверг были проведены экстренные совещания во всех велаятах.

«Сегодня во всех велаятах через видео связь были проведены совещания, где объявили о закрытии дорог между регионами с 20 марта. Этот режим предположительно будет действовать до конца апреля. Для того, чтобы передвигаться между велаятами необходимо будет получать специальные разрешения. Также обсуждается вопрос продления школьных каникул и закрытие детских садов на карантин», сообщил лебапский корреспондент.

На данный момент о случаях заражения коронавирусом в Туркменистане официально не сообщалось.

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