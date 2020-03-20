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  20 марта 2020
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В Гаити объявили режим ЧС после выявления первых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  Первые два случая заражения коронавирусом выявлены на Гаити, в связи с чем власти объявили в стране чрезвычайную санитарную ситуацию, передает РИА Новости.

О первых случаях коронавирусной инфекции сообщил президент Карибской республики Жовенель Моиз. Речь идет о гражданах Бельгии и Франции, недавно въехавших в страну.

В рамках кампании борьбы против распространения коронавируса с пятницы на Гаити будут закрыты школы, вузы и предприятия. Также с пятницы в стране начнет действовать комендантский час и будут запрещены мероприятия с участием более 10 человек.

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