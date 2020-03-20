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  20 марта 2020
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Монголы из Канады пожертвовали денежные средства для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  Акция добровольного пожертвования монголов со всего мира продолжается. Представляя граждан Монголии, которые работают и живут в Канаде, граждане в Калгари, организовали благотворительную кампанию с целью поддержки профилактических мер, принимаемых в отношении нового коронавируса.

Эта кампания, организованная в течение семи дней, собрала 6 миллионов тугриков (примерно $2200) от более чем 20 граждан. Пожертвование было передано Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям сегодня, 20 марта, сообщает Госагентство по чрезвычайным ситуациям.

А также сотрудники департмента по регулированию энергетики и все работники ООО «ДиБи Лизинг», филиала Банка Развития пожертвовали дневную зарплату Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС).

Педагогический университет Монголии пожертвовал 35 млн.тугриков (примерно $12700) ГКЧС.

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