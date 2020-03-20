Визит специалистов Китая по коронавирусу в Узбекистан может состояться в ближайшее время

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев поручил соответствующим органам организовать специальный рейс для китайских специалистов, чтобы привезти их в Узбекистан и получить консультации и помощь по профилактическим мерам. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля, Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Отабеков.

«Президент поручил организовать приезд китайских специалистов в Узбекистан специальным рейсом и предоставить им все условия для консультации и оказания помощи по организации профилактических мер в республике. Это будет реализовано в кратчайшие сроки. Однако следует отметить, что мы и сегодня постоянно опираемся на опыт Китая во всех принимаемых нами мерах», — сказал главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.