Количество случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 33
- Узбекистан, общество
- 13:34, 20 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - По последним данным, у 9 человек, кто был в контакте с пациентами с коронавирусом, была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом 20 марта сообщил Минздрав Узбекистана.
Также было подтверждено, что у ещё одного гражданина Узбекистана, прибывшего из-за рубежа, выявлен коронавирус.
К настоящему времени в Узбекистане зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.
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