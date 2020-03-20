Количество случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 33

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CentralAsia (UZ) - По последним данным, у 9 человек, кто был в контакте с пациентами с коронавирусом, была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом 20 марта сообщил Минздрав Узбекистана.

Также было подтверждено, что у ещё одного гражданина Узбекистана, прибывшего из-за рубежа, выявлен коронавирус.

К настоящему времени в Узбекистане зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции.

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